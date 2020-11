To dobry krok naprzód, który leży w interesie narodów afgańskiego i amerykańskiego - powiedział rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid. Im szybciej obce wojska stąd odejdą, tym szybciej wojna się skończy - podkreślił.

We wtorek Prezydent USA Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofanie do połowy stycznia przyszłego roku 2 tys. żołnierzy amerykańskich z Afganistanu, co ogłosił p.o. ministra obrony USA Christopher Miller.

Cztery lata temu prezydent Trump złożył obietnicę, że zakończy niekończące się wojny Ameryki - tłumaczył doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien. Prezydent dotrzymuje obietnicy złożonej narodowi amerykańskiemu - dodał.

Dodatkowo Trump nakazał też wycofanie 500 żołnierzy z Iraku. Tym samym po 15 stycznia kontyngenty amerykańskie w Afganistanie i Iraku mają liczyć po 2,5 tys. żołnierzy.

W lutym br. w Ad-Dausze USA podpisały z talibami porozumienie pokojowe, na mocy którego Waszyngton postanowił wycofać wszystkich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu do maja 2021 roku. W zamian talibowie zobowiązali się, że uniemożliwią działanie na terenie Afganistanu wszelkim grupom terrorystycznym, zwłaszcza Al-Kaidzie i Państwu Islamskiemu.

Porozumienie doprowadziło do rozpoczęcia we wrześniu rozmów pokojowych między talibami a rządem afgańskim, ale wkrótce negocjacje te utknęły w martwym punkcie.