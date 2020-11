Wśród zatrzymanych jest osoba niepełnoletnia oraz 83-letni mężczyzna.

Według agencji Interfax-Zapad do zatrzymań doszło na ul. Bahdanowicza. Siły bezpieczeństwa zamknęły tę ulicę na skrzyżowaniu z ul. Charużej i rozpędziły kolumnę protestujących. W okolicach nie ma już większych grup demonstrantów.

W niedzielę doszło do lokalnych akcji protestacyjnych w różnych dzielnicach Mińska. Rano do stolicy skierowano sprzęt wojskowy i zagrodzono dostęp do centralnych placów. Zamknięto też 10 stacji metra, a mobilny internet działa z zakłóceniami.

Na Białorusi od wyborów prezydenckich 9 sierpnia trwają akcje protestacyjne, których uczestnicy domagają się odejścia Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów.