Kody QR w Chinach. Państwo Środka wzywa do stworzenia globalnego systemu certyfikatów zdrowotnych, by ułatwić podróże międzynarodowe w czasie pandemii Covid-19 – oświadczył przywódca ChRL Xi Jinping na szczycie grupy G20. Co na to eksperci?

Musimy dalej harmonizować przepisy i standardy oraz utworzyć "szybkie kanały", by ułatwić uporządkowany przepływ osób – powiedział Xi, cytowany przez oficjalną chińską agencję prasową Xinhua. Reklama Kody QR miałyby weryfikować stan zdrowia pasażerów w oparciu o wyniki badań pod kątem koronawirusa. Obrońcy praw człowieka ostrzegają jednak, że kody mogłyby zostać również wykorzystane do "szerszego nadzoru politycznego i wykluczenia”. Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła podróże między krajami. Wiele państw wprowadziło ograniczenia możliwości wjazdu dla cudzoziemców, przymusową kwarantannę podróżnych lub konieczność przedstawiania przez nich ujemnych wyników badań pod kątem Covid-19. Chiny zaproponowały globalny mechanizm wzajemnego uznawania certyfikatów zdrowotnych opartych na wynikach badań genetycznych, w formie akceptowanych międzynarodowo kodów QR. Mamy nadzieję, że więcej krajów dołączy do tego mechanizmu – powiedział Xi w weekend w wystąpieniu na wirtualnym szczycie przywódców G20 w Arabii Saudyjskiej. Chiński przywódca wezwał również do ponownego otwarcia światowej gospodarki, w tym przywrócenia globalnych łańcuchów przemysłowych i "liberalizacji handlu kluczowym zaopatrzeniem medycznym”. Polak i Chińczyk szpiegowali na szkodę interesów Polski? Akt oskarżenia trafił do sądu Zobacz również Przed przyjęciem globalnego systemu kodów QR przestrzegł na Twitterze dyrektor wykonawczy organizacji Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth. Początkowe skupienie na zdrowiu może się z łatwością przerodzić w konia trojańskiego dla szerszego nadzoru politycznego i wykluczenia – napisał. W Chinach kody zdrowotne na smartfonach używane są powszechnie w walce z pandemią już od lutego. Na podstawie deklaracji i śledzenia ruchu osób aplikacja automatycznie przydziela kod opisujący stan zdrowia. Posiadacze kodu zielonego mogą swobodnie podróżować, a kod pomarańczowy lub czerwony oznacza konieczność izolacji. Władze chińskiego miasta Hangzhou ogłosiły plan stworzenia aplikacji zdrowotnej, która miałaby pozostać w użyciu po zakończeniu pandemii Covid-19. Aplikacja ma przyznawać mieszkańcom punkty na podstawie historii chorób, badań zdrowotnych, nawyków i stylu życia.