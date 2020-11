Jednakże, w najlepiej pojętym interesie kraju dałem Emily Murphy i jej ekipie sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Mojemu zespołowi nakazałem to samo - brzmi treść wpisu Trumpa.

Chciałbym przy tej okazji podziękować Emily Murphy stojącej na czele GSA (General Services Administration) za jej niezłomne oddanie i lojalność wobec naszego Kraju. Była ona obiektem napaści, gróźb i nadużyć, a ja nie chcę, by to dalej było udziałem zarówno jej samej i jej rodziny, jak i podległej jej agencji - zaznaczył Donald Trump w swym obszernym tweecie.

Doradziłem Emily i jej zespołowi, by czyniła swą powinność, jeśli chodzi o stronę protokolarną i to samo zaleciłem własnemu teamowi - napisał na Twitterze obecny gospodarz Białego Domu.

Samodzielna decyzja

Trump zastrzegł, że nie oznacza to rezygnacji z "walki w naszej sprawie, która będzie z mocą kontynuowana".

O rozpoczęciu procesu przekazywania władzy nowej ekipie poinformowała w poniedziałek szefowa GSA Emily Murphy.

W swym liście do Bidena Murphy, która dotychczas konsekwentnie odmawiała uznania wyborczego zwycięstwa Demokraty, podkreśliła, że nie widzi już przeszkód, by "rozpocząć proces przejściowy". Dodała, że jest to jej samodzielna decyzja.

Kierowana przez nią Agencja GSA (General Services Administration) zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu amerykańskich urzędów federalnych.