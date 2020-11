Piloci śmigłowca - jak tłumaczy oficjalna strona Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego - lecieli nad południowo-wschodnią częścią stanu, by pomóc policzyć zwierzęta, gdy ich uwagę przykuł dziwny przedmiot na ziemi. Wylądowali, by dokładnie się temu przyjrzeć. Okazało się, że między skałami stał wysoki, błyszczący obiekt, wysoki na około 3 metry.

Reklama

Jak tłumaczy załoga śmigłowca telewizji CNN, ekipa żartowała podczas zbliżania się do obiektu, że jeśli ktoś nagle zniknie, to reszta ma natychmiast uciec. Okazało się jednak, że nikomu nic się nie stąło. Sami piloci uważają, że to po prostu dzieło ziemskiego artysty, fana Odysei Kosmicznej 2001. Urzędnicy z kolei w żartobliwy sposób przypominają na swojej stronie, że "stawianie obiektów na rządowej ziemi bez zezwolenia jest nielegalne. Nie ważne, z której planety się jest". Sprawdzą też, czy wymagane będzie dalsze śledztwo w tej sprawie.

Władze nie chcą też powiedzieć, gdzie ten monolit stoi dokładnie - jest on bowiem oddalony od siedzib ludzkich i jego poszukiwacze mogliby się zgubić i konieczna byłaby operacja ratunkowa