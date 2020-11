Opozycjonistka zaznaczyła, że do tej pory nie było żadnych sygnałów ze strony Kremla o możliwym spotkaniu. Pytana o to, czy zgodziłaby się na spotkanie z prezydentem Rosji, odpowiedziała: Oczywiście, że byśmy się zgodzili. Chcielibyśmy mieć kontakt ze wszystkimi krajami. Oczywiście chcielibyśmy przedstawić swój punkt widzenia. Usłyszeć stanowisko Rosji w kwestii białoruskiej. Jesteśmy sąsiadami i będziemy kontynuować nasze stosunki w przyszłości - dodała. W jej ocenie Rosja nie spodziewała się silnego ruchu protestacyjnego na Białorusi.

Reklama

Cichanouska poinformowała też na antenie Radia Swoboda m.in., że w przypadku rozpisania nowych wyborów prezydenckich nie brałaby w nich udziału jako kandydatka. Zapewniła, że w najbliższym czasie złoży wizytę na Ukrainie, jednak zaznaczyła, że nie jest znana konkretna data przyjazdu. Podkreśliła także po raz kolejny, że zgodnie z międzynarodowym prawem Krym należy do Ukrainy. Na pytanie o to, jak sytuacja wygląda według niej de facto, odpowiedziała: mamy to, co mamy.

Od wyborów prezydenckich z 9 sierpnia i potajemnego zaprzysiężenia Alaksandra Łukaszenki na prezydenta na Białorusi dochodzi regularnie do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborczych.