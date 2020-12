Deputowani w Hadze wezwali wczoraj premiera Marka Rutte do zbadania możliwości zaskarżenia Warszawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przeprowadzonymi zmianami w sądownictwie. Holandia ma też szukać sojuszników wśród innych państw członkowskich. W UE do tej pory rzadko się zdarzało, by jeden kraj pozywał drugi. Jak policzył prawnik Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, do Trybunału w Luksemburgu trafiło zaledwie sześć tego typu skarg. Żadna jednak nie dotyczyła spraw ustrojowych. Złożenie takiego pozwu byłoby punktem zwrotnym w sporze o praworządność w Polsce. Do skargi Brukseli po raz pierwszy oficjalnie dołączyłaby inna stolica, a kraje członkowskie do tej pory unikały bezpośredniej konfrontacji.

Reklama

Ale również Europejski Trybunał Praw Człowieka podkopał wczoraj tezy, na których opiera się rząd Zjednoczonej Prawicy. Orzekł bowiem, że islandzki Sąd Najwyższy mylił się, uznając, że stwierdzenie nieprawidłowości w procedurze powołania sędziego nie wpływa na skuteczność tego powołania. ETPC potwierdził, że udział takiej osoby w orzekaniu narusza zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do rzetelnego procesu przed niezawisłym sądem.

– Ten wyrok miażdży forsowaną od dłuższego czasu przez obecną władzę narrację, zgodnie z którą wręczenie przez prezydenta aktu powołania sanuje wszelkie wcześniejsze błędy popełnione w procedurze powołania na urząd sędziego – uważa Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta przypomina jednak, że wczorajszy wyrok zapadł na tle konkretnej sprawy islandzkiej. Przy tym strasburski trybunał nie zakwestionował samego systemu powoływania sędziów w Islandii, a ten jest – według wiceministra Kalety – o wiele bardziej upolityczniony niż w Polsce.

Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma jednak wątpliwości, że wczorajszy wyrok ETPC znajdzie odzwierciedlenie w decyzji, jaką będzie podejmował Trybunał Sprawiedliwości UE w polskich sprawach. Wczoraj odbyła się przed TSUE rozprawa dotycząca polskiego systemu dyscyplinarnego sędziów.

WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ" >>>>>