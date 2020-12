Nie ma to związku ze skradzionym audi w Loecknitz w weekend. Nasi śledczy są na miejscu zdarzenia i badają możliwe okoliczności - poinformowała policja i poprosiła świadków o pomoc w dochodzeniu.

Strona Presseportal.de pisze, że "samochód Audi spłonął w całości na parkingu. Nikt nie został ranny. Wartość szkód majątkowych wynosi około 55 000 EURO".

Na drzwiach pasażera od strony kierowcy nieznani sprawcy wydrapali symbol swastyki o wielkości 37 cm x 38 cm. Na podstawie dotychczasowych ustaleń policja podejrzewa podpalenie. Nie wyklucza aktu motywowanego politycznie.

Dochodzenie jest w toku

Departament policji państwowej inspekcji kryminalnej w Anklam rozpoczął dochodzenie w sprawie podejrzenia podpalenia i posługiwania się znakami organizacji niekonstytucyjnych. Dochodzenie jest w toku.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej dużo Polaków ze Szczecina przeniosło się do Loecknitz, z uwagi na znacząco niższe ceny mieszkań i bliskość (ok. 30 kilometrów) oraz dobry dojazd do stolicy Pomorza Zachodniego, gdzie wielu z nich pracuje. Blisko jedna czwarta mieszkańców miasteczka to Polacy.