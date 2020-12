Komisje obrony oraz spraw zagranicznych szwedzkiego parlamentu opowiedziały się za wpisaniem do strategii bezpieczeństwa możliwość wstąpienia Szwecji do NATO. Według komentarzy to historyczny krok zbliżający kraj do Sojuszu.

Przyjęty przez parlamentarzystów zapis nie zobowiązuje wprost rządu do starania się o członkostwo w NATO, ale Szwecja ma być gotowa do szybkiego przystąpienia, jeśli nastąpi taka konieczność. Za takim określeniem szwedzkiej polityki bezpieczeństwa opowiedziały się opozycyjne ugrupowania: liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci oraz prawicowi Szwedzcy Demokraci. Projekt poparły również współpracujące zazwyczaj z socjaldemokratycznym rządem Partia Centrum oraz Liberałowie. Kluczowym dla zdobycia większości w tej kwestii była zmiana stanowiska Szwedzkich Demokratów, którzy dotychczas byli przeciwnikami członkostwa Szwecji w NATO. Według rzecznika ds. obronności tej partii Rogera Richtoffa "chodzi jedynie o wskazanie opcji NATO". Chcemy ułatwić naszą współpracę z Finlandią, która dopuszcza w swojej polityce bezpieczeństwa sojusz z NATO - podkreśla Richtoff. Pani minister mówi NIE Decyzję komisji parlamentarnych skrytykowała szefowa MSZ Szwecji Ann Linde. Według niej może ona mieć negatywne konsekwencje, a decyzje w kwestiach bezpieczeństwa powinny być podejmowane wspólnie, dużą większością głosów. Oprócz rządzącej Szwecją Partii Robotniczej - Socjaldemokraci, przeciwna zapisowi o możliwości wstąpienia do NATO jest również Partia Ochrony Środowiska - Zieloni oraz Partia Lewicy. Według komentarzy w szwedzkich mediach decyzja komisji parlamentarnych jest historyczna i może być pierwszym krokiem do przystąpienia kraju do Sojuszu. Głosowanie w izbie parlamentu nad szwedzką strategią bezpieczeństwa zaplanowano na początek przyszłego tygodnia. Szwecja współpracuje już z NATO, odbywa wspólne ćwiczenia, a jej żołnierze biorą udział w misjach wojskowych tej organizacji. Od lat 90. z kluczowych dokumentów stopniowo znikały zapisy mówiące o tym, że Szwecja jest krajem neutralnym. Przypieczętowaniem zmiany podejścia było przyjęcie w 2009 roku doktryny o solidarności z państwami nordyckimi i unijnymi. Szwecja zobowiązała się udzielić pomoc partnerom lub też oczekuje od nich wsparcia w przypadku ataku zbrojnego lub katastrofy naturalnej.