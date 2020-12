Nie wiadomo ile dzieci jest przetrzymywanych, ale szacuje się, że może chodzić o setki uczniów - podaje BBC.

Reklama

Osama Aminu Maale, to jeden z uczniów, któremu udało się uciec. 18-letni student powiedział agencji prasowej AFP, że porywacze kazali uczniom wsiąść do autobusu, a jeden z nich go bił.

Garba Shehu, rzecznik prezydenta, powiedział w rozmowie z BBC, że żołnierze otoczyli bandytów.

Jak podaje BBC, to pierwszy raz, kiedy porywacze uprowadzili setki uczniów ze szkoły.