Łukaszenka powiedział, że Białoruś w najbliższym czasie kupi już istniejącą szczepionkę, by skorzystały z niej osoby należące do grup ryzyka. Ponadto w kraju uruchomiona zostanie produkcja szczepionki rosyjskiej. Jednakże, ponieważ koronawirus nie zniknie, Białoruś będzie potrzebować także własnej szczepionki. Trzeba się za to zabrać i nie bać się - oznajmił Łukaszenka. Wyraził zadowolenie, że naukowcy białoruscy podjęli się tego zadania. Łukaszenka zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi naradę na temat produkcji krajowej szczepionki.

