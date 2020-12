Boumeddiene była partnerką terrorysty Amedy Coulibaly'ego, który w styczniu 2015 r. zabił policjantkę w podparyskim Montrouge, a następnego dnia zabarykadował się w żydowskim supermarkecie Hyper Cacher w Paryżu, biorąc zakładników i zabijając czterech z nich. Coulibaly został zastrzelony przez policję. Sąd uznał, że kobieta odegrała ważną rolę w przygotowaniu ataków terrorystycznych we Francji w 2015 r. i w szerzeniu propagandy Państwa Islamskiego (IS). Boumeddiene uciekła do Syrii i prawdopodobnie nadal tam przebywa, była sądzona zaocznie.

Wyroki na kolejnych terrorystów

Pięciu orzekających w trwającym od trzech miesięcy procesie sędziów uznało również Mohameda Belhoucine'a, który prawdopodobnie zmarł w Syrii, za współwinnego zbrodni popełnionych przez Coulibaly'ego i skazało go na dożywotnie więzienie. Ali Riza Polat został skazany na 30 lat więzienia za współudział w zbrodniach popełnionych przez Coulibaly'ego, a także przez braci Saida i Cherifa Kouachich, którzy 7 stycznia 2015 r. zaatakowali paryską redakcję tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo", zabijając 12 osób. Bracia Kouachi również zostali zabici przez policję. Według śledczych Polat był najbliższym współpracownikiem Coulibaly'ego.

Medhi Belhoucine (brat Mohameda), Amar Ramdani, Mickael Nezar Pastor Alwatik i Willy Prevost zostali skazani za udział w organizacji terrorystycznej. Natomiast Said Makhlouf, Mohamed-Amine Fares, Christophe Raumel, Michel Catino, Metin Karasular, Miguel Martinez i Abdelaziz Abbad zostali uznani za winnych udziału w grupie przestępczej, ale nie zakwalifikowano jej jako grupy o charakterze terrorystycznym.