Mówiąc o wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, zaplanowanych na rok 2021, Putin wyraził przekonanie, że dojdzie do prób ingerencji. Będą próbowali ingerować, cały czas to robią - powiedział.

Reklama

Nie sprecyzował, jakie siły ma na myśli. Zapewnił jednak, że Rosja przygotowuje się na takie próby ingerencji.

Jak dodał Putin, przeciwdziałanie takim próbom będzie skuteczne tylko wtedy, gdy większość obywateli Rosji będzie zdawać sobie sprawę, że jest to ingerencja i że trzeba jej przeciwdziałać. Wskazał, że z tego powodu sprawą "nadzwyczaj ważną" jest nastawienie blogerów w internecie i mediów.

Prezydent zapewnił przy tym, że Rosja jest otwarta dla obserwatorów międzynarodowych.