To największy wzrost bilansu zakażeń od początku epidemii, ale odliczając te zaległe 11 tys., liczba faktycznie nowych przypadków wynosi nieco ponad 24 tys., czyli jest o ok. 1000 niższa od statystyki ze środy. Co nie zmienia faktu, że byłby to drugi najwyższy bilans w ciągu ostatniego miesiąca, bo w środę po raz pierwszy od 14 listopada przekroczony został poziom 25 tys. zakażeń w ciągu doby.

Blisko 2 miliony zakażonych koronawirusem

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 948 660, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji, Francji i Turcji.

Liczba zgonów z ostatniej doby jest niższa o 82 od tej ze środy, ale wyższa o 32 od statystyki z czwartku przed tygodniem.

Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 66 052, z czego 57 722 osoby zmarły w Anglii, 4203 - w Szkocji, 2973 - w Walii, a 1154 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

Setki tysięcy testów na dobę

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 364 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, zaś od początku epidemii - już prawie 46,4 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 549,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Według danych ze środy, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 18 009 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 457 w stosunku do wtorku.