20-letni pilot postanowił swój lot zaplanować tak, by jego trasa wyglądała jak wielka strzykawka na niebie. Wiele osób wciąż jest przeciwnych szczepionce, więc moja akcja może być dla nich przypomnieniem, by na nowo przemyśleli swoje podejście - tłumaczy Samy Kramer Reutersowi.

Ruszyła akcja szczepień

W Niemczech rozpoczęto dziś akcję masowych szczepień. Do końca roku do szpitali trafi 1,3 miliona dawek szczepionki. Później, co tydzień do placówek medycznych będzie trafiać 700 tys. dawek.