Od drzwi do drzwi będą chodzić wysłannicy władz sanitarnych włoskiego regionu Lombardia, by przekonać 450 tysięcy niezaszczepionych dotąd osób w wieku powyżej 60 lat, by to zrobiły. To region, który najbardziej ucierpiał podczas pierwszej fali pandemii Covid-19.

Wizyty u niezaszczepionych mieszkańców zapowiedziała szefowa wydziału do spraw służby zdrowia Letizia Moratti. Reklama Będziemy chodzić od domu do domu - ogłosiła we wtorek. Jesteśmy regionem, który ma najniższy w kraju wskaźnik niezaszczepionych osób w wieku powyżej 60 lat; to 14 procent - wyjaśniła Moratti. Koniec wszystkich obostrzeń w Niemczech. Minister podał nieodległy termin Zobacz również Akcję przygotował sztab kryzysowy we współpracy z lokalnymi władzami. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego są jeszcze osoby niezaszczepione i wyjaśnić znaczenie szczepień - podkreśliła przedstawicielka zarządu regionu dodając, że liczy też na pomoc ze strony miejscowych lekarzy. Pierwsza faza tego eksperymentu rozpocznie się w ten weekend w miejscowościach w rejonie Pawii i Mantui, gdzie odsetek niezaszczepionych jest wyższy od średniej. Coraz mniej chorych na Covid-19 We Włoszech pustoszeją oddziały intensywnej terapii dla chorych na Covid-19; obecnie zajętych jest tam 2 procent łóżek - poinformowała krajowa agencja ds. regionalnych oddziałów służby zdrowia. W marcu zajętych tam było ponad 40 procent miejsc. Obecnie na intensywnej terapii jest 187 najciężej chorych na Covid-19. Na pozostałych oddziałach przebywa około 1270 zakażonych koronawirusem. Liczba hospitalizowanych stale spada. Wtorkowy bilans epidemii, podany przez resort zdrowia Włoch, to 24 zgony i 907 następnych przypadków zakażeń, wykrytych w 192 tys. testów. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127 704.