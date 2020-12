24 776 osób jest obecnie hospitalizowanych we Francji z powodu Covid-19, co stanowi wzrost o 98 w porównaniu z poniedziałkiem. 251 nowych pacjentów zostało przyjętych na intensywną terapię.

Od piątku odnotowano łącznie 585 zgonów w domach opieki. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 969, do 64 078. Łączna liczba wykrytych infekcji koronawirusem od początku pandemii wynosi 2 574 041.



Godzina policyjna od 18

Minister Veran poinformował we wtorek wieczorem, że w regionach, w których wirus jest coraz bardziej aktywny lub obszarach metropolitalnych godzina policyjna będzie obowiązywała od 2 stycznia od godz. 18. Obecnie obowiązuje ona od godziny 20 do 6.

„Będzie to trwało tak długo, jak będzie to konieczne” do czasu zaobserwowania poprawy – sprecyzował Veran w wywiadzie dla telewizji publicznej France 2.

W trudnej sytuacji znajdują się cztery regiony: Grand Est, Burgundia-Franche-Comte, Owernia-Rodan-Alpy oraz Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

Z upoważnienia prezydenta Emmanuela Macrona rozpoczynają się konsultacje z wybranymi przedstawicielami władz tych terytoriów w celu podjęcia właściwych kroków. Rozmawiałem już z merem Nancy. Wykluczyliśmy lockdown na poziomie krajowym lub lokalnym - poinformował Veran.

Niekontrolowany nawrót epidemii w styczniu

Doradzająca rządowi Rada Naukowa uznała, że prawdopodobny jest „niekontrolowany nawrót epidemii” w styczniu.

W opinii Rady, przekazanej 23 grudnia, ale upublicznionej dopiero we wtorek wieczorem, przedstawiono trzy opcje reagowania na pogorszenie sytuacji epidemicznej we Francji: „ścisłe zamknięcie”, ale tylko w regionach lub miastach najbardziej dotkniętych pandemią, wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na początku stycznia, „późniejsza reakcja” w oparciu o dane dotyczące liczby nowych hospitalizacji.

Veran poinformował również we wtorek, że szczepionka przeciwko koronawirusowi dla pracowników służby zdrowia w wieku 50 lat i starszych będzie dostępna do końca stycznia. Następnie przyjdzie czas (na szczepienia) ogółu społeczeństwa - dodał minister, odnosząc się do krytyki tempa kampanii szczepień.

Od niedzieli, kiedy rozpoczęto tę akcję, zaszczepiono we Francji mniej niż sto osób, a celem rządu jest osiągnięcie miliona zaszczepionych do końca lutego.