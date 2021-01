"Newsweek" zwraca uwagę, że w Georgii już ponad trzy mln osób skorzystało z możliwości wcześniejszego oddania głosów osobiście lub drogą korespondencyjną. W poniedziałek Trump ma uczestniczyć w Dalton w wiecu poparcia dla ubiegających się o reelekcję kandydatów republikańskich Kelly Loeffler i Davida Perdue. Ich rywalami są Demokraci Raphael Warnock i Jon Ossoff. Wtorkowa rozgrywka, na którą kandydaci wydają setki milionów dolarów, jest dla obu partii niezmiernie istotna, gdyż rozstrzygnie, które ugrupowanie będzie miało większość i kontrolę nad Senatem.

Trump zakwestionował w piątek na Twitterze legalność wyborów. Poddał krytyce uzgodniony przez obydwie partie w tym stanie dekret ustanawiający standardy oceny ważności podpisów w głosowaniu korespondencyjnym. Zdaniem prezydenta już w listopadowych wyborach powszechnych w Georgii doszło do „masowej korupcji”. Jak argumentował w procesie wprowadzonych w pośpiechu na wielką skalę zmian w zasadach i przepisach dotyczących głosowania nie uczestniczyły stanowe organy ustawodawcze.

Obiekcje Trumpa

"Dlatego całe wybory w stanie nie są legalne ani konstytucyjne. Ponadto dekret w Georgii jest niezgodny z konstytucją, a zatem wybory prezydenckie 2020 w stanie są zarówno nielegalne, jak i nieważne, włączając w to obecne wybory dwóch senatorów" – tweetował Trump. Twierdzi on, że dekret umożliwia manipulację, ponieważ podpisy wyborców na dokumentach do głosowania mogą się różnić od tych, które urzędnicy wyborczy mają w aktach. Według „Newsweeka” powołującego się na źródła w Georgii obiekcje Trumpa pojawiły się w czasie, kiedy w całym stanie oddała już głosy rekordowa liczba 3 001 017 wyborców. Około 115 389 osób, które nie głosowały w pierwszej turze wyborów na kandydatów do Kongresu, zdecydowało się na to w drugiej.

Sondaże wskazują, że ubiegający się o senackie mandaty kandydaci mają bardzo zbliżone poparcie. Oprócz Trumpa z poparciem dla kandydatów ubiegających się o stanowiska senatorów pospieszą do Georgii także inni politycy. W poniedziałek republikański wiceprezydent USA Mike Pence uda się do Milner. W niedzielę prezydent elekt Joe Biden oraz wiceprezydent elekt Kamala Harris będą prowadzić kampanię na rzecz Demokratów w Savannah, a w poniedziałek w Atlancie.