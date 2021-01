Wielka Brytania, która zaszczepiła już ponad milion obywateli, wczoraj jeszcze przyspieszyła (o sytuacji w tym kraju piszemy obok). Na Wyspach ruszyło szczepienie preparatem koncernu AstraZeneca opracowanym we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Został on dopuszczony do użycia jeszcze pod koniec minionego roku. To drugi po szczepionce Biontechu i Pfizera preparat, który podawany jest obywatelom Zjednoczonego Królestwa. Najszybciej na świecie szczepi się Izrael. Do niedzieli pierwszą dawkę preparatu Biontechu i Pfizera otrzymało 1,1 mln Izraelczyków, co oznacza, że łącznie zaszczepiono już 12 proc. mieszkańców tego kraju.