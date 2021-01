Demokraci zarzucają prezydentowi "podżeganie do powstania”, w efekcie którego 6 stycznia doszło do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol.

W treści artykułu argumentowano m.in., że republikański przywódca swoimi działaniami zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy.

Głosowanie w tej sprawie w niższej izbie Kongresu spodziewane jest w tym tygodniu.

Choć do końca kadencji Trumpa został nieco ponad tydzień, usunięcie go z urzędu w ramach impeachmentu oznaczałoby pozbawienie go prawa do ponownego sprawowania funkcji publicznych.