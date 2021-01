"Słyszałem przynajmniej trzech różnych uczestników zamieszek, którzy mówili, że chcieli odnaleźć wiceprezydenta Pence'a i powiesić go na Kapitolu, jako zdrajcę. To była bardzo często powtarzana kwestia. Wielu więcej rozważało też inne sposoby morderstwa wiceprezydenta" - napisał na Twitterze Jim Bourg z Reutersa. Mike Pence był bowiem wtedy wraz z rodziną na Kapitolu. Nie zgodził się jednak, by agenci Secret Service ewakuowali go z budynku. Bourg cytuje też innego dziennikarza, który widział wielu demonstrantów, którzy mieli ze sobą kajdanki, używane przez słłużby specjalne. Mieli oni szukać zarówno wiceprezydenta, jak też senator Nancy Pelosi oraz senatora Chucka Schumera, by wziąć ich jako zakładników.

Tłum wdarł się w środę na Kapitol podczas marszu zwolenników Trumpa pod hasłem "Uratujmy Amerykę". Na około godzinę przed atakiem, Trump przemawiał, zachęcając swoich zwolenników, aby "nigdy nie poddawali się" w walce przeciwko sfałszowanym jego zdaniem wyborom prezydenckim.