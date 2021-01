Władze twierdzą, że ewakuacja była spowodowana pożarem kilka przecznic dalej, ale nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Reklama

To nie były ćwiczenia

Ci, którzy zebrali się na próbie, w tym orkiestra wojskowa, zostali skierowani do budynku Kapitolu i przenieśli się w bezpieczne miejsce w budynku. Osoby biorące udział w próbie przekazały, że funkcjonariusze służb bezpieczeństwa krzyczeli: To nie są ćwiczenia.

Portal The Hill podał, powołując się na straż Kapitolu, że jego teren został zamknięty w poniedziałek z powodu "zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa" po tym, jak zgłoszono pożar pod mostem kilka przecznic dalej. W e-mailu wysłanym do członków Kongresu przekazano, że od godz. 10.30 czasu lokalnego nie było wejścia ani wyjścia z terenu Kapitolu. Znajdujących się w budynkach poinstruowano, aby trzymali się z dala od okien i drzwi. Osobom na zewnątrz nakazano "szukać schronienia" - podał The Hill.

Ewakuacja ze względów ostrożności?

Czterech przedstawicieli służb powiedziało AP, że straż Kapitolu nakazała ewakuację ze względów ostrożności. Teren Kapitolu i okolice zostały zamknięte po zamieszkach 6 stycznia.

Wkrótce służby poinformowały, że ognisko ugaszono i odwołano blokadę Kapitolu.

Jak podaje AP, ogniem zajęło się obozowisko dla bezdomnych.