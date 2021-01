Małżonkowie, którzy 30 lat temu wzięli ślub cywilny, w sobotę w swoim domu w Rueil-Malmaison przypieczętowali swój związek ceremonią w obrządku katolickim – poinformował tygodnik "L'Obs". Uroczystość poprowadził ojciec Philippe Laguerie, były proboszcz parafii św. Mikołaja w Paryżu oraz znana postać francuskich środowisk konserwatywnych.

Reklama

Rodzina dowiedziała się z mediów

Nagranie z wydarzenia opublikował prawicowy portal Boulevard Voltaire.

Trzy córki Le Pena z pierwszego małżeństwa z Pierrette Le Pen oraz jego ośmioro wnucząt dowiedzieli się o ślubie z mediów w poniedziałek.

- To dość niepokojące. Zastanawiamy się, dlaczego? Dowiedziałam się z prasy, to upokarzające i bolesne dla nas, dzieci, jak i dla wszystkich wnuków – skomentowała ślub ojca dla dziennika "Le Figaro" Yann, starsza siostra przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Zdaniem Yann brak obecności rodziny na ślubie nie jest sytuacją normalną, zwłaszcza w sytuacji, kiedy otoczenie seniora Le Pen nie jest zbyt religijne.

- Kiedy masz takiego ojca, musisz nauczyć się go ignorować. Ale my, jego córki, jesteśmy w szoku – podsumowała ślub ojca Yann.

Kim jest Jean-Marie Le Pen?

Jean-Marie jest francuskim politykiem, założycielem i byłym wieloletnim przywódcą skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, który zmienił nazwę na Zjednoczenie Narodowe i rządzony jest obecnie przez jego córkę Marine.

Syn rybaka i krawcowej, z wykształcenia prawnik, Le Pen w latach 50. dołączył do Legii Cudzoziemskiej, jako oficer służb specjalnych uczestniczył również w wojnie w Algierii. W 1956 roku po raz pierwszy został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. Był deputowanym francuskiego parlamentu i europosłem, pięciokrotnie startował w wyborach prezydenckich.

Senior rodu Le Pen wielokrotnie publicznie głosił poglądy antysemickie i rasistowskie, co prowadziło do procesów sądowych m.in. za podżeganie do nienawiści rasowej oraz negowanie Holokaustu.