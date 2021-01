Aby stawić czoło kryzysom związanym z pandemią, gospodarką, zmianami klimatycznymi i nierównością rasową, Biden podpisze w środę po południu (czasu lokalnego) w Gabinecie Owalnym rozporządzenia wykonawcze i memoranda oraz poprosi agencje (rządowe) o podjęcie kroków w dwóch dodatkowych obszarach - poinformowała Jen Psaki, która w nowej administracji będzie rzeczniczką Białego Domu.

Reklama

Rozporządzenia będą dotyczyć m.in. ustanowienia w Białym Domu nowego biura koordynującego walkę z pandemią koronawirusa.

Biden rozpocznie również proces ponownego przystąpienia USA do porozumienia klimatycznego z Paryża i wyda rozległe zarządzenie dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi, w tym cofnięcia wcześniejszego prezydenckiego pozwolenia na kontrowersyjny ropociąg Keystone XL.

Biden cofnie również deklarację Trumpa, która pomogła w sfinansowaniu budowy muru na granicy z Meksykiem, i zniesie restrykcje dotyczące imigracji z niektórych krajów muzułmańskich.

Przekazanie "nuklearnej walizki"

W związku z decyzją Doald Trumpa, który będzie nieobecny na zaprzysiężeniu, przekazanie walizki, w której znajduje się sprzęt pozwalający prezydentowi na nawiązanie bezpiecznej łączności i wprowadzenie kodów nuklearnych, odbędzie się w innej formie - pisze "Rzeczpospolita".

Zdaniem ekspertów, walizka będzie przy prezydencie Trumpie podczas jego podróży na Florydę. Oznacza to, że fizycznie będą dwie walizki.

Trump ma mieć dostęp do walizki do środy do 11:59:59. W południe za arsenał jądrowy Stanów Zjednoczonych będzie odpowiedzialny Joe Biden.