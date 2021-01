Poetka 20 stycznia br. trafiła na usta całej Ameryki. Jej występ skomentowali m.in. Michelle i Barack Obama, Hillary Clinton i Oprah Winfrey. Napisały o niej też największe światowe media – "The Wall Street Journal" zauważył nawet, że"22-latka szybciej niż Biden zyskuje nowych followersów na Twitterze".

Gorman podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA odczytała swój wiersz "Wzgórze, na które się wspinamy", napisany pod wpływem szturmu na Kapitol 6 stycznia.

Bycie Amerykaninem to coś więcej niż dziedziczona przez nas duma. To przeszłość, w którą wchodzimy i to, jak ją naprawiamy (…). Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być (...). Zastraszanie nas od tego nie odwiedzie i nam nie przeszkodzi, bo wiemy, że wtedy naszą przyszłością stanie się bezczynność i inercja – mówiła Amanda Gorman. Odbudujemy się, pogodzimy i ozdrowiejemy.

Historia Amandy Gorman

Gorman która w swojej twórczości podejmuje tematy wykluczenia społecznego, marginalizacji, feminizmu i rasizmu, pochodzi z Los Angeles. Zadebiutowała w 2015 roku tomikiem "Ten, któremu jedzenie nie wystarczy" ("The One for Whom Food Is Not Enough").

W czasie nauki na Harvardzie, gdzie studiowała psychologię, zdobyła nagrodę National Youth Poet Laureate, którą przyznaje się poetom zajmującym się nierównościami społecznymi. W 2017 roku została najmłodszą poetką w historii, która zainaugurowała sezon w Bibliotece Kongresu. Jednocześnie Gorman prezentowała swoje wiersze w młodzieżowej stacji MTV. Na zlecenie firmy Nike skomponowała wiersz dla afroamerykańskich sportowców, przypominają też media.