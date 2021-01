- Do końca lata zaoferujemy szczepionkę każdemu Niemcowi - oświadczyła szefowa rządu podczas konferencji prasowej. Jak dodała, do trzeciego kwartału Niemcy powinny mieć wystarczająco dużo nadmiarowych zapasów szczepionek, by móc oddać je innym państwom.

Reklama

Co z nowymi szczepami?

Merkel dodała, że w razie gdyby nowe szczepy koronawirusa okazały się odporne na szczepionki, preparaty mogą być relatywnie szybko zaadaptowane. Jednocześnie ostrzegła przed niebezpieczeństwem związanym z nowymi szczepami, wzywając Niemców, by poważnie podeszli do zagrożenia. - W przeciwnym wypadku trudno będzie uniknąć trzeciej fali pandemii - ostrzegła.

Kontrole na granicach?

Kanclerz zapowiedziała, ze nie planuje wprowadzenia szczegółowych kontroli na granicach, choć nie wykluczyła powrotu restrykcji.

- Nie możemy wykluczyć zamknięcia granic, ale chcemy tego uniknąć poprzez współpracę wewnątrz Unii Europejskiej - zadeklarowała Merkel.

Wcześniej szef urzędu kanclerskiego Helge Braun powiedział, że dodatkowe restrykcje na granicach mogą okazać się konieczne, jeśli liczba zakażeń będzie się zwiększać.

- Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli liczba zakażeń będzie rosnąć, (nowy) wariant może stać się prawie dominujący i nie będziemy w stanie kontrolować zakażeń - podkreślił Braun. Jak dodał, w takim scenariuszu zaostrzenie restrykcji na granicach będzie "nieuniknione".