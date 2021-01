Na pięć najbardziej dotkniętych pandemią krajów - USA, Indie, Brazylię, Rosję i Wielką Brytanię - przypada ponad połowa wszystkich zarażonych, choć w państwach tych żyje tylko 28 proc. ludności świata. W Stanach Zjednoczonych, gdzie wykryto 25 mln infekcji czyli 25 proc. łącznej ich liczby, zamieszkuje 4 proc. globalnej populacji.

Reklama

W Europie Wschodniej blisko 10 proc. ogólnoświatowej liczby nosicieli SARS-CoV-2

Do tej pory w USA zmarło blisko 425 tys. osób z koronawirusem, czyli niemal dwa razy tyle, co w zajmującej w tej klasyfikacji drugie miejsce Brazylii. We wtorek poziom 100 tys. zgonów osiągnęła Wielka Brytania.

Według ustaleń agencji Reutera, w krajach Europy Wschodniej, jak Rosja, Polska i Ukraina, żyje blisko 10 proc. ogólnoświatowej liczby nosicieli SARS-CoV-2.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi podjęto do tej pory w około 56 państwach, aplikując co najmniej 64 mln dawek szczepionki. Największego rozmachu akcja ta nabrała w Izraelu, gdzie 29 proc. ludności otrzymało już co najmniej jedną dawkę.