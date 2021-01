Policja zaczęła wyłamywać w drzwi w mieszkaniu Nawalnego

Żdanow, który pracuje w założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK) poinformował o rewizjach na swoim Twitterze. Przekazał, że policja zaczęła wyłamywać w drzwi w mieszkaniu Nawalnego w dzielnicy Marjino w południowo-wschodniej części Moskwy. W tym mieszkaniu znajduje się teraz brat opozycjonisty, Oleg Nawalny.

Krótko później Żdanow dodał na Twitterze: "U Julii Nawalnej, w mieszkaniu na Awtozawodskiej, także jest rewizja".

Przeszukania trwają też w biurze FBK i w studiu kanału internetowego Navalny LIVE, nadającego na serwisie YouTube - podała niezależna telewizja Dożd.

Policjanci przyszli też pod adres, gdzie mieszka ojciec Olega Stepanowa, koordynatora sztabu Nawalnego w Moskwie. Pojawili się także w mieszkaniu aktywisty niezarejestrowanej Partii Libertariańskiej Igora Jefremowa oraz u Nikołaja Kasjana, który jest asystentem niezależnej moskiewskiej radnej Julii Galaminej.

Według kanału Baza na komunikatorze Telegram rewizje mają związek ze sprawą karną dotyczącą naruszenia zasad sanitarno-epidemicznych. Postępowanie to wszczęte zostało w Moskwie po masowych protestach w obronie Nawalnego 23 stycznia.

Nawalny został w styczniu osadzony w areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna. Funkcjonariusze policji i służb więziennych zatrzymali go na lotnisku Szeremietiewo 17 stycznia. Nawalny przyleciał do Moskwy z Niemiec, gdzie leczył się ze skutków próby otrucia go bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok.