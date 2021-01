We wtorek amerykański Departament Stanu napisał o "wiarygodnych raportach o grabieżach, przemocy seksualnej, atakach na obozy dla uchodźców i innych przypadkach łamania praw człowieka”. "Są też dowody, że erytrejscy żołnierze zmuszają uchodźców do powrotu z Tigraju do Erytrei” – oświadczył przedstawiciel amerykańskiej dyplomacji, wzywając władze w Asmarze do wycofania się z sąsiedniego kraju. – Jeśli tego nie zrobią, powinny nas ochronić siły ONZ – mówił były minister obrony Etiopii, Tigrajczyk Syjie Abreha. AP cytuje też świadków mówiących o erytrejskich