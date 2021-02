Jestem głęboko zaniepokojony staraniami polskiego rządu o nałożenie nowego podatku na wpływy reklamowe niezależnych firm medialnych. Środek ten może podważyć finansową żywotność niezależnych mediów w Polsce, niezbędną dla każdej demokracji. Żaden rząd nie powinien wykorzystywać szkód, jakie COVID-19 wyrządził finansom, jako pretekstu do osłabienia wolnej prasy - pisze polityk.

Niestety, wysiłek ten pojawia się również w następstwie nasilających się działań sądowych przeciwko wolności słowa tych, którzy chcą ustalić dokładny zapis historyczny hitlerowskiej okupacji Polski - dodaje Menendez.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem relacji Polska-Stany Zjednoczone, opartych na wspólnych wartościach. Takich jak poszanowanie wolnych i niezależnych mediów i wolności słowa oraz krytyczne wartości demokratyczne, na których opiera się świadomy i uprawniony obywatel. Wzywam polski rząd do wykazania szacunku dla wolnej prasy poprzez ponowne rozważenie tej inicjatywy - napisał senator.

Protest "Media bez wybory"

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ.

Znaczna część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Stacje informacyjne TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na stronach tvn24.pl, onet.pl, gazeta.pl i interia.pl w środę rano czytelnicy nie przeczytają żadnych artykułów informacyjnych. Do akcji przyłączyły się także stacje radiowe, m.in. RMF FM, ZET, TOK FM, Rock Radio - zamiast audycji stacje nadają komunikat specjalny.

Media, które przyłączyły się do akcji, na swoich stronach internetowych publikują list otwarty do władz RP i liderów ugrupowań politycznych. List został podpisany m.in. przez Agorę S.A., Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Grupę Eurozet, Infor Biznes, Kino Polska TV S.A., Polską Press Grupę, Ringier Axel Springer Polska, TVN S.A. i Telewizję Polsat.

Według nich wprowadzenie go będzie oznaczać osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, a także ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Nowe przepisy, zdaniem autorów listu spowodują też "pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł". Inny problem podnoszony w liście, wynikający z nowych regulacji, to faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści, kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej.