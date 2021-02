40-letni Adrian Popa został skazany na cztery lata więzienia za brutalny atak na policjantkę, która próbowała go zatrzymać. Podczas zdarzenia, do którego doszło w sierpniu zeszłego roku, napastnik dźgnął funkcjonariuszkę długopisem w twarz. Przy wszystkim krzyczał do niej, że ją zabije.

Nagranie ze zdarzenia zostało niedawno opublikowane przez londyńską policję. Reklama