AstraZeneca. Szwedzkie władze zdrowotne poinformowały we wtorek o wstrzymaniu szczepień przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca do czasu zakończenia dochodzenia przez Europejską Agencję Leków w sprawie podejrzewanych skutków ubocznych. Do krajów, które zawiesiły stosowanie AstraZeneki dołączyła również Łotwa.

Główny epidemiolog Szwecji: Decyzja środkiem zapobiegawczym Reklama Decyzja jest środkiem zapobiegawczym. Istotne jest, aby sprawdzić, czy występujące zdarzenia mają związek ze szczepieniami - podkreślił główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell. Niemcy i inne kraje wstrzymują szczepienia AstraZeneką. Drugi zgon w Norwegii Zobacz również Szanujemy tę decyzję - skomentowała rzeczniczka koncernu AstraZeneca w państwach nordyckich Christina Malmberg Haegerstrand. Dotychczas Szwecja otrzymała 409 tys. dawek szczepionki AstraZeneca. Na razie bez powikłań w Szwecji Według szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego niepożądane skutki poszczepienne: zakrzepy krwi (zakrzepica) oraz niski poziom płytek krwi (małopłytkowość) zaobserwowano u kilku osób, m.in. w Norwegii i Danii, ale takich przypadków nie odnotowano dotychczas w Szwecji. Wcześniej szwedzkie media informowały, że w związku ze wstrzymaniem szczepień preparatem AstraZeneca w kilku krajach Europy w wielu regionach Szwecji mieszkańcy rezygnowali w ostatniej chwili z przyjęcia szczepionki. Łotwa zawiesiła szczepienia preparatem AstraZeneca Łotwa zawiesiła na dwa tygodnie szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca. Jak podkreślono, jest to działanie prewencyjne podjęte po wykryciu w innych krajach przypadków, gdy po podaniu tej szczepionki wystąpiły zakrzepy krwi. Na Łotwie takich przypadków nie odnotowano. Łotewskie służby zdrowotne w wydanym oświadczeniu proszą lekarzy o nieużywanie otwartych fiolek szczepionki AstraZeneca i o nieotwieranie nowych fiolek – informuje we wtorek agencja BNS. W oświadczeniu zaznacza się, że taka decyzja została podjęta „jako środek zapobiegawczy” w następstwie doniesień z innych krajów Unii Europejskiej o możliwych skutkach ubocznych. Władze wyjaśniły jednak, że na Łotwie nie potwierdzono dotąd żadnych takich skutków.Europejska Agencja Leków (EMA) organizuje w czwartek specjalne spotkanie, aby zadecydować, czy zająć się obawami dotyczącymi zakrzepów krwi u niektórych osób, które zostały zaszczepione preparatem AstraZeneca.