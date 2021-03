To jest odpowiedź na prośbę sekretarza generalnego NATO (Jensa Stoltenberga), która została sformułowana do premiera RP Mateusza Morawieckiego. To jest tylko 3,5 tysiąca szczepionek firmy AstraZeneca, czyli niecały jeden procent tych, które w tym tygodniu przyjeżdżają do Polski, i to jest wyraz solidarności sojuszniczej Polski wobec pozostałych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił Dworczyk w poniedziałek na konferencji prasowej.

Akcja ma umożliwić czerwcowy szczyt NATO

Współpraca i bycie sojusznikiem nie polega tylko na braniu, ale też polega na dawaniu i dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, kiedy wspieramy Kwaterę Główną sojuszu między innymi po to, żeby w terminie odbył się czerwcowy szczyt NATO. To jest szalenie ważne, a przygotowania do tego szczytu, tak jak do innych wydarzeń w Europie, mogą być zaburzone właśnie ze względu na pandemię, ze względu na brak szczepień - mówił szef KPRM. Dajemy wyraz nie tylko solidarności, ale również dbamy o bezpieczeństwo Polski i naszego regionu i całego sojuszu, bo na tym szczycie czerwcowym NATO mają zapadać ważne decyzje dotyczące implementacji nowej strategii obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego"- dodał.

Szef KPRM poinformował w niedzielę PAP, że ponad 20 polskich medyków w czwartek poleci do Brukseli, gdzie w ciągu trzech dni zaszczepi przeciwko COVID-19 około 3,5 tys. pracowników Kwatery Głównej NATO; do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów.