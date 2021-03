"Bardzo rzadkie doniesienia o zakrzepach krwi"

Reklama

Kanadyjski resort zdrowia (Health Canada) dołączył do informacji o szczepionce AstraZeneca-Oxford ostrzeżenie o "bardzo rzadkich doniesieniach o zakrzepach krwi powiązanych z niskimi poziomami płytek krwi, w związku ze szczepieniami dokonywanymi preparatem AstraZeneca".

W związku z raportami o tych występujących w Europie bardzo rzadkich, ostrych reakcjach, Health Canada nawiązał bliską współpracę z europejskimi regulatorami, by przyjrzeć się dokumentacji medycznej w tej sprawie i zaktualizował opis produktu - napisano w wydanym w środę wieczorem komunikacie resortu.

Nie zaobserwowano skutków ubocznych

Służbie zdrowia przekazano jakie są potencjalne symptomy problemu, na które należy zwracać uwagę u zaszczepionych, a sytuacja będzie dokładnie monitorowana. Resort zdrowia zapewnił przy tym, że szczepionki brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca są bezpieczne, zaś w Kanadzie nie zaobserwowano dotychczas takich skutków ubocznych, jak w Europie.

Szczepionki AstraZeneca-Oxford trafiające obecnie do Kanady pochodzą z Serum Institute of India.

Problemy związane z pandemią koronawirusa były w środę również tematem rozmów premiera Kanady Justina Trudeau z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zgodzono się co do znaczenia prowadzenia tak szybko, jak to możliwe akcji bezpiecznych i skutecznych szczepień, przy jednoczesnym respektowaniu zasad stałej bliskiej współpracy na linii Kanada–Unia Europejska - napisano w komunikacie kancelarii premiera Kanady po rozmowach.

Komisja Europejska ogłosiła w środę, że zasada wzajemności i proporcjonalności to nowe kryteria, które należy brać pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na eksport szczepionek do krajów spoza UE. To wzmocnienie unijnego mechanizmu, który umożliwia blokadę wywozu szczepionek.

Specjalny mechanizm umożliwia zablokowanie eksportu z Unii Europejskiej do krajów trzecich. Komisja Europejska podkreśla, że chociaż mechanizm działa od kilku tygodni, to jednak cel, jakim jest zapewnienie szybkiego dostępu do szczepionek COVID-19 obywatelom UE, nadal nie został osiągnięty.

Główne kierunki eksportu szczepionek z UE to Wielka Brytania (około 10,9 mln dawek), Kanada (6,6 mln) i Japonia (5,4 mln).

Przy okazji rozmów Trudeau z von der Leyen zostały też poruszone kwestie szerszej współpracy między partnerami i sojusznikami. Komunikat wskazał na sankcje ogłoszone przez Kanadę, Unię Europejską, USA i Wielką Brytanię wobec Rosji w związku z uwięzieniem Aleksieja Nawalnego. Kanada ogłosiła nowe sankcje w środę, m.in. wobec prokuratora generalnego Rosji.

Zwrócono też uwagę na zastosowane przez sojuszników sankcje wobec Chin w związku z naruszeniami praw człowieka wobec Ujgurów zamieszkujących w prowincji Sinciang. W styczniu br. rząd Kanady ogłosił, że wprowadza specjalnie środki związane z pogarszającą się sytuacją mniejszości ujgurskiej, masowymi aresztowaniami i torturami jej przedstawicieli. Zakazano m.in. importu towarów produkowanych z wykorzystaniem pracy przymusowej, wprowadzono też kontrolę eksportu do ChRL i specjalne zalecenia dla kanadyjskich firm.