Ogłosiłem głodówkę z żądaniem respektowania prawa i dopuszczenia do mnie zaproszonego lekarza. Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami - oświadczył Nawalny, który ostatnio skarżył się na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi.

Wcześniej opozycjonista informował o ukaraniu go kilkoma naganami. Dostajesz dwie nagany i możesz pojechać do karceru, a to rzecz nieprzyjemna, tam warunki przypominają tortury - głosił komentarz, opublikowany w imieniu Nawalnego.

Komisja dyscyplinarna, złożona z siedmiu osób, rozpatruje jeszcze 20 złożonych na niego raportów. Powodem do nagany może być np. to, że rankiem wstał 10 minut przed komendą pobudki albo też że na spotkaniu z adwokatami był w koszulce z krótkim rękawem.

Nagany dla Nawalnego

Wcześniej, w areszcie śledczym w Moskwie, przed wysłaniem do kolonii karnej, Nawalny dostał cztery nagany.

Opozycjonista jest osadzony w kolonii karnej w miejscowości Pokrow w obwodzie włodzimierskim, około stu kilometrów od Moskwy. Nawalny ma spędzić w zakładzie karnym około 2,5 roku.