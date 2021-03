Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że raport międzynarodowej misji ekspertów, którzy badali w Chinach przyczyny wybuchu pandemii koronawirusa, zostanie opublikowany we wtorek. W niedzielę został on przekazany państwom należącym do WHO.

Raport misji, która została zorganizowana pod egidą WHO, mają do wtorku przeanalizować eksperci tych krajów. Reklama Zastrzeżenia do raportu WHO ws. genezy koronawirusa. "Przedwcześnie oczyszcza Chiny" Zobacz również Kiedy konferencja WHO? Po opublikowaniu raportu w Genewie, w siedzibie WHO o godz. 16 zacznie się konferencja prasowa, dostępna wirtualnie dla dziennikarzy na całym świecie. Wcześniej w poniedziałek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że rozważane są wszystkie hipotezy dotyczące pochodzenia koronawirusa i każda z nich wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Zespół międzynarodowych ekspertów WHO przybył do Chin w połowie stycznia. Po przejściu obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny rozpoczął prace w terenie, wizyty w instytucjach i spotkania z naukowcami chińskimi. W czasie pobytu w Wuhanie, gdzie zdiagnozowano pierwsze infekcje nowym wirusem, eksperci odwiedzili m.in. szpitale, laboratoria centrów kontroli chorób, targ Huanan i oraz Instytut Wirusologii. AFP: Raport WHO odrzuci teorię "wycieku" z laboratorium Raport ekspertów WHO o genezie Covid-19 jako najbardziej prawdopodobną wskaże tezę o przeniesieniu się koronawirusa na ludzi z nietoperzy za pośrednictwem innego zwierzęcia, np. kota - podała we wtorek agencja AFP. Raport ma w praktyce odrzucić teorię o wycieku z laboratorium. Jak podaje francuska agencja, która dotarła do dokumentu przed jego prezentacją zaplanowaną na wtorek o godz. 16, eksperci rekomendują kontynuację badań nad trzema najbardziej ich zdaniem prawdopodobnymi tezami, wśród których nie ma tej o ucieczce wirusa z laboratorium. Najbardziej prawdopodobna teza dotyczy przeniesieniu się SARS-CoV-2 na ludzi z naturalnego rezerwuaru zwierzęcego (najprawdopodobniej nietoperzy) za pośrednictwem jeszcze jednego nosiciela zwierzęcego. Głównymi "podejrzanymi" są tu: kot domowy, królik, norka, łuskowiec (pangolin) lub ryjonos piżmowy. Badacze WHO nie wykluczają jednak również teorii o bezpośrednim przejściu wirusa od nietoperzy - ta teza jest określana mianem "możliwej lub prawdopodobnej" - a także faworyzowanej przez Pekin teorii o transmisji wirusa za pośrednictwem mrożonego mięsa, która została uznana za "możliwą". Jednocześnie teoria o wydostaniu się SARS-CoV-2 z laboratorium Wuhańskiego Instytutu Wirusologii została oceniona jako "skrajnie nieprawdopodobna".