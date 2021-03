Z podanych przez nią informacji wynika, że 44-letni obywatel Włoch Francesco Pelle został rozpoznany przez służby po tym, jak skierowano go do lizbońskiego szpitala San Jose na kilkudniowe leczenie w związku z Covid-19. Tam śledczy potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna ten wchodzi w skład ośmioosobowej grupy członków kalabryjskiej mafii poszukiwanych od kilku lat przez włoską policję - podało we wtorek lizbońskie radio Observador.

Reklama

Rozpoczęto proces ekstradycji

Powołująca się na źródła w ministerstwie sprawiedliwości rozgłośnia potwierdziła, że wobec Pellego rozpoczęto już procedurę ekstradycji do Włoch. Radio wskazało, że rozpoznanie przez lizbońską policję domniemanego szefa narkotykowej mafii 'ndrangheta możliwe było dzięki współpracy w z włoskimi służbami. Pelle uciekł z Mediolanu wkrótce po zasądzeniu mu w 2017 r. kary dożywotniego więzienia.