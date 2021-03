Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta , udzielił wywiadu magazynowi „Argumienty i Fakty”. Zgodnie z tradycją nie wymienił ani razu nazwiska Nawalnego, nawet odpowiadając na pytania, które go dotyczyły. – Czym on się od nas różni? Dlaczego my przestrzegamy prawa, a on nie musi? Ten obywatel jest oczywiście nietypowy pod względem światopoglądu, przeciwnego mojemu, ale jest obywatelem Federacji Rosyjskiej i jako taki zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność za swoje czyny – odpowiedział Pieskow. Na pytanie, czy nie obawia się nowej fali protestów przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi, odpowiedział, że „jeśli zdarzą się prowokacje, to będą one powstrzymywane”.