Furgonetka wjechała w przystanek tramwajowy

Według informacji rzeczniczki praskiego Pogotowia Ratunkowego Jany Posztovej lekarze udzielili pomocy 6 poszkodowanym. Dwie osoby trafiły do pobliskiego centralnego szpitala wojskowego, gdzie zostały podłączone do respiratorów. Pozostali ranny, których stan jest lżejszy trafili do innego szpitala.

Policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia poinformowali w sieci społecznościowej, że jego przyczyną była nagła niedyspozycja zdrowotna kierowcy furgonetki.