Według informacji władz, w pociągu składającym się z ośmiu wagonów przebywało ponad 350 pasażerów. Wagon drugi i trzeci tylko wypadły z szyn, natomiast czwarty i piąty zostały zniszczone w wypadku. Część wagonów pozostaje zablokowana w tunelu. Ratownicy próbują dostać się do zakleszczonych pasażerów. Lokalne media informują o 72 osobach nadal uwięzionych w pociągu; 61 rannych hospitalizowano. Jak podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna (CNA), 120 strażaków jest na miejscu wypadku.

Znane są już przyczyny katastrofy

CNA informuje, że przyczyną katastrofy było stoczenie się na pociąg źle zaparkowanej maszyny do robót ziemnych, która uderzając w pociąg za południowym wyjazdem z tunelu doprowadziła do uderzenia przez skład w ścianę tunelu. Do wypadku doszło w czasie święta Qinming, w trakcie którego Tajwańczycy udają się na groby swoich bliskich. W tym okresie wielu Tajwańczyków podróżuje i odwiedza swoje rodziny. Pociąg, który uległ katastrofie, obsługiwał połączenie na jednej z najpopularniejszych wśród turystów tras na Tajwanie.