Chrystus Protektor w Encantado będzie miał 43 metry wysokości (figura Chrystusa w Rio ma tylko 38 metrów). W środku figury będzie winda, którą będzie można dostać się do punktu widokowego na wysokości ok. 40 metrów. Nie będzie to jednak najwyższa figura Chrystusa na świecie. Wyższy jest Chrystus z polskiego Świebodzina, który liczy, wraz z podstawą, 52,5 metra, podobnie jak figura Jezusa Buntu Burake na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (Celebes).

Budowę rozpoczęto w 2019

Budowę figury rozpoczęto w 2019 r. z inicjatywy lokalnego polityka Adroaldo Conzattiego, który zmarł w marcu br. po zakażeniu koronawirusem. Podobnie jak ta w Rio będzie przedstawiać Chrystusa stojącego z szeroko rozwartymi ramionami. Jak podali organizatorzy, Stowarzyszenie Przyjaciół Chrystusa, Realizacja projektu, którego koszt wynosi ok. 350 tys. dolarów, ma zakończyć się przed końcem br. Budowa finansowana jest z wpłat osób indywidualnych i firm.