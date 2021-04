Koronawirus we Włoszech.Ślady koronawirusa na terminalach do kart płatniczych, przyciskach do wag, wózkach i koszykach na zakupy znaleźli karabinierzy w części supermarketów we Włoszech. W wyniku kontroli przestrzegania zasad sanitarnych zamknięto 12 placówek handlowych w kraju.

Specjalna komórka karabinierów do spraw ochrony zdrowia poinformowała o rezultatach inspekcji przeprowadzonych w ponad 980 supermarketach, w tym w Rzymie, w Toskanii, na Sycylii i na Sardynii. Wybrano te, w których notuje się wysoką liczbę klientów. Funkcjonariusze sprawdzali, czy poprawnie wykonywane są operacje dezynfekcji w celu zapobiegania szerzeniu się koronawirusa. Naruszenia przepisów antypandemicznych zostały wykryte w 173 placówkach handlu; to 18 procent wszystkich skontrolowanych. Badania laboratoryjne wykazały obecność śladów wirusa na przedmiotach najczęściej dotykanych przez klientów, w tym uchwytach koszyków i wózków i wszelkich przyciskach oraz automatycznych kasach samoobsługowych. Łącznie, jak podano w komunikacie, karabinierzy wykryli 226 nieprawidłowości i naruszeń przepisów higienicznych, w tym uchylanie się od obowiązku sprzątania i częstej dezynfekcji często używanych urządzeń i wyposażenia, brak informacji dla klientów o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych i dystansu, niestosowanie reguły limitu liczby osób, które mogą przebywać w środku. W szczególnie drastycznych przypadkach naruszeń przepisów o walce z pandemią wymierzono kary czasowego zamknięcia sklepów. Wcześniej karabinierzy przeprowadzili w Rzymie kontrolę sanitarną w środkach transportu. Obecność koronawirusa stwierdzili w autobusach i w kolejkach podmiejskich.