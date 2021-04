Lagos należał do skrajnie prawicowej partii Złoty Świt. Za pozbawieniem go immunitetu opowiedziało się 658 eurodeputowanych, 25 było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Jestem w samochodzie policyjnym, złodzieje, ateiści, anty-Grecy chcą mnie uwięzić - napisał na Twitterze.

Immunitet eurodeputowanego

Lagos miał immunitet eurodeputowanego po wybraniu go w lipcu 2019 roku do Parlamentu Europejskiego z ramienia Złotego Świtu, partii, którą opuścił kilka miesięcy później. Obecnie czeka go ekstradycja do kraju.

W przeszłości Lagos był funkcjonariuszem greckich służb bezpieczeństwa. Był też szefem lokalnego oddziału Złotego Świtu. W 2013 roku sympatyk tego ugrupowania zasztyletował lewicowego rapera Pawlosa Fyssasa.

Podczas procesu w październiku 2020 roku w Atenach szef i założyciel Złotego Świtu Nikos Michaloliakos otrzymał karę 13,5 roku więzienia. Siedmiu innych członków władz partii skazano na 13 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą. Oprócz Michaloliakosa i członków władz, w tym Lagosa, wyroki od 5 do 7 lat więzienia otrzymało 10 byłych posłów ugrupowania. Kary wymierzono też 60 innym osobom związanym ze Złotym Świtem.

Złoty Świt (gr. Chrisi Awgi) to skrajnie prawicowa partia, która po raz pierwszy weszła do greckiego parlamentu w 2012 roku, a w swoim szczytowym okresie była w nim trzecią siłą. W wyborach w 2019 roku ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego i straciło wszystkie mandaty.