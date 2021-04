Watykan jest gotów do udziału w mediacji między Ukrainą a Rosją, ale byłoby to możliwe tylko w ramach mińskiej grupy kontaktowej - oświadczył prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kardynał Leonardo Sandri. Tak odniósł się do propozycji spotkania prezydentów w Watykanie.

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej jako pierwszy zareagował publicznie na słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w środę w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica" stwierdził, że Watykan byłby „idealnym miejscem" jego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i rozmów na temat sytuacji w Donbasie. Kardynał Sandri, również w wypowiedzi dla rzymskiej gazety, oświadczył w czwartek, że do Watykanu nie napłynęła żadna oficjalna prośba o organizację spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Hierarcha zapewnił zarazem nawiązując do ewentualnej mediacji: „Ale my się nie wycofujemy". Pomoc Watykanu Istnieje już mińska grupa, która pracuje w celach pośrednictwa w uregulowaniu konfliktu ukraińskiego - powiedział kardynał Sandri. Następnie wyraził opinię, że ewentualna pomoc Watykanu mogłaby być udzielona „w ramach tej pracy". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że nie wie, czy Władimir Putin gotów byłby spotkać się z prezydentem Ukrainy w Watykanie. 20 kwietnia Zełenski zwrócił się do Putina z propozycją spotkania w dowolnym miejscu w Donbasie. Rosyjski przywódca w odpowiedzi na tę ofertę wyraził gotowość spotkania, ale zaproponował, by odbyło się ono w Moskwie. Kreml odmówił przy tym rozmów o Donbasie twierdząc, że Rosja nie jest stroną konfliktu na wschodzie Ukrainy.