Do zdarzenia doszło ok. 22.20 (ok. godz. 5.20 we wtorek czasu polskiego), między stacjami Olivos i Tezonco w południowej części stolicy.

Reklama

Nagrania emitowane przez meksykańskie media i na mediach społecznościowych pokazywały, że 20-metrowy wiadukt zawalił się na ulicę podczas przejazdu pociągu metra linii 12.

Na zdjęciach widać, że część wagonów spadła na autobus i co najmniej dwa samochody.