Chodzi o sprawę sędziego Mariusza Muszyńskiego, który w składzie Trybunału Konstytucyjnego został wybrany na miejsce już wcześniej obsadzone.

Zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jest niezwykle ważny dla tego, co dzieje się w Polsce. ETPCz uznał, że w sytuacji, w której w Trybunale Konstytucyjnym, w składzie orzekającym, zasiadał sędzia, który został wybrany na wcześniej już obsadzone miejsce, zostało złamane prawo do sądu i prawo do rzetelnego procesu – tłumaczył wyrok reporter TVN24 Michał Tracz.

Jak dodawał, "oznacza to, że trochę legło w gruzach to, o czym mówili prawnicy i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzili, że zgodne z prawem jest to, by na nowo powołać cześć członków Trybunału Konstytucyjnego".

RPO: Rozprawa o niezwykle ważnym znaczeniu

Jeszcze przed wydaniem orzeczenia biuro RPO napisało, że "sprawa ta ma niezwykle ważne znaczenie dla obywateli Polski i ich prawa do sądu".

Sędziowie dublerzy cały czas mogą się obawiać, że prezydent przyjmie ślubowanie pierwotnie wybranych sędziów, nie mogą więc czuć się pewnie. Trybunał został podporządkowany, a władza wykonawcza w efekcie zyskała narzędzie do formalnego legalizowania ustaw przyjętych przez parlament mimo ich widocznych wad konstytucyjnych. To pozwoliło na przyjmowanie ustaw sądowych, których niekonstytucyjność staje się coraz poważniejszym problemem dla Polski i Polaków – można przeczytać na stronie RPO.