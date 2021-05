Sześciu członków neonazistowskiej grupy Honor i Naród (Honneur et Nation) zostało aresztowanych we Francji podczas przygotowań do ataku na lożę masońską. Policja zarekwirowała broń, w tym noże i amunicję, a także pieniądze – podała w piątek stacja BFMTV.

Aresztowania miały miejsce 4 maja w departamentach Dolny Ren oraz w okolicach Sochaux w departamencie Doubs. Reklama Członkowie grupy Honor and Naród przygotowywali atak na lożę masońską w Mozeli w ramach akcji, której nadali kryptonim „Projet Alsace”. Dyskutowali na temat użycia ładunków wybuchowych oraz śledzili członków loży - podało źródło cytowane przez agencję AFP. Niemcy infiltrują siatkę skrajnej prawicy. Neonaziści spotykają się na imprezach MMA Zobacz również Neonaziści staną przed sądem Dwóch mężczyzn w wieku 56 i 29 lat, a także kobieta w wieku 53 lat, mają stanąć w piątek przed sędzią śledczym. Pozostałe zatrzymane osoby zostały zwolnione. Krajowa Prokuratura ds. Zwalczania Terroryzmu (Pnat) wszczęła śledztwo w sprawie „terrorystycznej grupy przestępczej”. Wstępne dochodzenie w sprawie rozpoczęto w lutym.