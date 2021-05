Policja w Calgary aresztowała kaznodzieję Artura Pawłowskiego po tym, jak kolejny raz z premedytacją nie przestrzegał wymogów sanitarnych w trakcie sobotniego nabożeństwa, podczas którego dziesiątki wiernych kościoła protestanckiego gromadziły się bez masek i bez zachowania wymaganego dystansu.

Oskarżenie pastora i jego brata

Aresztowany został również brat pastora, Dawid Pawłowski. Obu mężczyzn policja oskarżyła o organizowanie nielegalnych zgromadzeń i podżeganie do tego osób trzecich.

Do zatrzymania Pawłowskiego doszło poza kościołem. Na profilu Artura Pawłowskiego na Facebooku pojawiło się nagranie z zatrzymania. Widać na nim, jak samochód pastora zostaje zatrzymany przez policję na autostradzie. Następnie funkcjonariusze zakuwają mężczyznę w kajdanki i siłą niosą go do radiowozu.

Kim jest Artur Pawłowski?

Artur Pawłowski ma 48 lat. Jest pastorem kościoła protestanckiego w Calgary. Pochodzi z Kożuchowa w Lubuskiem. W 1995 r. wyemigrował wraz z rodziną do Kanady, gdzie kilka lat później uzyskał obywatelstwo.

O Pawłowskim zrobiło się głośno, gdy internet obiegło nagranie, jak podczas Wielkanocy kaznodzieja wyrzucił kanadyjskich policjantów z kościoła, wyzywając ich od "gestapo" i "nazistów". Służby zjawiły się na miejscu po doniesieniach o nieprzestrzeganiu obostrzeń w świątyni.