Jak przekazała DPA, 13 sprawców zatrzymano na ulicach Munster. Funkcjonariusze zabezpieczyli połowicznie spaloną flagę. Świątynia nie została uszkodzona. Również we wtorek wieczorem w Bonn kamieniami obrzucono wejście do synagogi. Policja została wezwana przez jednego z mieszkańców okolicy, który zgłosił że przybytek zaatakowało kilku młodych mężczyzn, którzy palili coś na ulicy. Po przyjeździe policji, okazało się, że płonęła flaga Izraela. Zatrzymano trzy osoby. W poniedziałek wieczorem w Dusseldorfie doszło do próby zniszczenia tablicy upamiętniającej dawną synagogę. Według funkcjonariuszy, została ona podpalona przez nieznanego sprawcę. Strażakom udało się ugasić pożar.

Ataki to odpowiedź na konflikt palestyńsko - izraelski

Seria ataków jest odpowiedzią na eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną w ostatnich dniach. Radykalna organizacja palestyńska Hamas ostrzelała we wtorek ze Strefy Gazy wiele miejscowości w Izraelu, który odpowiedział ostrzałem palestyńskich osiedli. Po obu stronach są ofiary śmiertelne i ranni.