Opublikowane w środę zdjęcia Iglesiasa w dzienniku “La Vanguardia” większość komentatorów odczytała jako znak “odcięcia się” od polityki. Wśród reakcji na nową fryzurę byłego wicepremiera Hiszpanii dominują ironiczne uwagi.

“I wszystko to z powodu Isabel Diaz Ayuso” - podsumowała na twitterze opozycyjna Partia Ludowa (PP), która kierowana przez Ayuso w regionie stołecznej aglomeracji wygrała 4 maja wybory do parlamentu wspólnoty autonomicznej Madrytu.

Kim jest Pablo Iglesias?

Aby ubiegać się o start w tych wyborach jako szef listy Podemos Pablo Iglesias zrezygnował w marcu 2021 r. z funkcji wicepremiera w rządzie Hiszpanii. W gabinecie Pedro Sancheza pełnił też urząd ministra ds. socjalnych oraz Agendy 2030. Ostatecznie jego ugrupowanie zajęło w tym głosowaniu dalekie 5. miejsce.

Komentatorzy przypominają, że wraz z sukcesami politycznymi Iglesiasa jego kucyk stawał się coraz dłuższy, aby u szczytu kariery, jakim było objęcie funkcji wicepremiera, być układanym przez szefa Podemos w formę koka.

Nazajutrz po wyborach w regionie Madrytu Iglesias ogłosił swój rozbrat z polityką. Przyznał, że do porażki w tym głosowaniu w wyraźnym stopniu przyczynił się fakt, iż to właśnie on przewodził liście wyborczej Podemos.

42-letni Iglesias swoje pierwsze kroki w polityce stawiał jako członek Komunistycznej Partii Hiszpanii (PCE). W 2014 r. założył Podemos, z ramienia którego w tym samym roku wywalczył mandat w wyborach do parlamentu regionu Madrytu.